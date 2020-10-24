الجمهور يطارد لبلبة بعد كشفها عن "العميل صفر"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

دخلت الفنانة لبلبة قائمة تريند جوجل في مصر بعد تصريحاتها التلفزيونية التي أدلت بها مساء أمس على هامش مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقالت لبلبة إنها تحب مدينة الجونة، وترى أنها مختلفة ولها شكل مختلف، مؤكدةً أنها السنة الماضية اعتذرت عن 9 أعمال، وبعد انتشار بعض الأحاديث عنها وأنها لا تقبل أي أعمال، قبلت أحد الأعمال وهو "العميل صفر".

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وسيكون دور الفنانة لبلبة في هذا العمل مختلف عن أدوارها السابقة. حسب قولها. لافتة إلى أن الفيلم من النوع الكوميدي ، الذي يعتمد على كوميديا الموقف، مضيفة: "قبلت الفيلم بعد ما اتقال لي إن في كلام طلع عليّ وطلع عليّ سمعة إني مش بقبل بأي حاجة".

واشارت إلى أن حياتها كلها كانت عبارة عن مشاركة في مهرجانات، وأنها حضرت 18 دورة من مهرجان "كان" لمشاهدة الأفلام، وكانت تشاهد في المرة الواحدة ما يقارب من 30 أو 40 فيلما.

ووجهت لبلبة رسالة إلى الفنانين الشباب قالت فيها: "متتغروش، ويجب أن تخلصوا للمهنة"، لافتة إلى أنها نسيت الكثير من الأمور في حياتها بسبب الفن، وخلال حياتها عملت 86 فيلما، و268 أغنية، بالإضافة إلى المسرحيات، موضحة أنها تعمل في الفن منذ كان عمرها 5 سنوات.

وتابعت أنها كانت تستفيد كثيرا من حضور المهرجانات، والتغيير الذي حدث في أفلامها بعد فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، جاء من أنها تعلمت ضرورة أن يغير الفنان أدواره التي يؤديها في مرحلة سنية معينة.

ولفتت بأن أفلامها كانت تعرض في المهرجانات، وعلى سبيل المثال فيلم "ليلة ساخنة" الذي شاركت النجم الراحل نور الشريف في بطولته، وشارك الفيلم في 14 مهرجانا.

وافادت لبلبة إلى أنها لا تشارك حاليا في أي عمل درامي، لأنها لم تجد العمل الذي يجذبها، مشددة: "لازم اختار بعناية، لأن الجمهور لما يشوف اسمي على أي عمل بيكون عارف إنه هيشوف عمل مختلف".





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