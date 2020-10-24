أطعمة تساعدك على النوم العميق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أكّد خبراء التغذية أنَّ الطعام يلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بعملية النوم، وتشرح أخصائية التثقيف الصحي المعتمدة في بريطانيا، بريل ميرشانت، والطبيبة عائشة إقبال، مدى أهمية النوم ومدى تأثير عاداتنا الغذائية عليه.

تناول وجبات صحية ومتوازنة يدعم مسارات جسمك وينظم هرموناتك، ويؤثر على مقدار النوم الذي تحصل عليه ومدى جودة نومك، وهذا يعني أنَّ تناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية التي تدعم النوم، وبكميات مناسبة، أمر بالغ الأهمية لضمان قدرتك على النوم، وفقاً لـ(هُن).

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هناك أدلة متزايدة تشير إلى أنَّ الوقت الذي تأكل فيه يمكن أن يؤثر على إيقاعك اليومي، والمعروف أيضًا بدورة النوم والاستيقاظ، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" عربية.

ويمكن أن يؤثر تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم على روتين نومك، وبالتالي من الأفضل تناول الطعام في وقت مبكر من المساء، مع السماح لنفسك بساعتين لهضم وجبتك قبل النوم.

- أسوأ الأطعمة قبل النوم

في حين أنَّه من الجيد تناول بعض الأطعمة طوال اليوم، لأنّها وقود جيد أو طعام لذيذ، فقد لا يكون من الجيد دائمًا تناول الطعام في وقت قريب من وقت النوم.

- الكافيين

ابتعد عن تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم، لأنه يحفز الدماغ ويمنح الطاقة.

- الأطعمة الغنية بالسكر

ويمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالسكر محفزة أيضًا، تزيد السكريات من الإثارة وتمنحك جرعة من الدوبامين، مما يجعلك تشعر باليقظة، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة السكرية مثل الحلويات والشوكولاتة والكعك قبل ساعتين إلى 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

هناك بعض الأطعمة التي تسبب اضطرابا في النوم لمجرد أنها تستغرق وقتا أطول حتى يهضمها الجسم. إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، فحاول الابتعاد عن البروتينات الثقيلة في وجباتك المسائية، وتقليل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة.

-الميلاتونين

إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين رائعة أيضًا، لأن الميلاتونين هو الهرمون الذي يساعد على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية.

- المكسرات

يفضل استخدام المكسرات مثل الجوز واللوز كمصادر جيدة لهذا الهرمون المهم، في حين تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة خيارًا جيدًا لوجبتك المسائية. كونها مصدرا كبيرا لفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تنظيم السيروتونين "الهرمون المسؤول عن الحفاظ على النوم".





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