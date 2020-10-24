نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكويت.. شاب يحاول قتل والدته والسبب صادم! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

حاول منتسب سابق لوزارة الداخلية في الكويت، قتل والدته بسبب رؤيته لها في الحلم تصنع له سحرا، بمنطقة السالمية بمحافظة حولي. وحسب ما أوردت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تمكن رجال الأمن من السيطرة على الشاب، وإنقاذ والدته بعد توجههم إلى مكان الحادثة بناء على بلاغ ورد إليهم يفيد بوقوع جريمة شروع في القتل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المخفر للتحقيق معه.

ووفقا للتحقيقات، كسر الشاب باب الشقة وشرع بقتل والدته لمشاهدتها في الحلم تصنع له سحرا، ما دفعه لارتكاب فعلته مبررا ذلك بأن "الساحر لا بد أن يقتل ويرجم" وفق أقواله.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وامتنعت والدة الشاب عن تسجيل قضية ضد ابنها، وأشارت إلى أنه "كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب أول، قبل أن يتم فصله في فبراير الماضي، بسبب الإدمان".

وسبق أن شهدت الكويت حوادث اعتداء عائلية مشابهة، كان آخرها قبل أيام عدة حيث أقدم شاب على احتجاز شقيقه وصديقه داخل غرفة تحت تهديد السلاح، قبل أن يتم ضبطه ليتبين أنه يعاني من مشاكل نفسيه.



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