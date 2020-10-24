ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٤ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة السعودية ريم عبدالله، جمهورها، اليوم ، عبر حسابها بموقع إنستغرام، بصورة حديثة لها، معلقة عليها بالقول :"يسعد صباحكم يا اغلى الناس" وختمت التعليق بشكلي قبلة وقلب.

وظهرت الفنانة ريم عبدالله في الصورة ، مرتديةً ملابس بيضاء، تكونت من قميص وتحته فانيلة، وسروال ملتصق بجسدها وامسكت خصرها بيدها اليمنى برقة، فيما اليسرى تحمل حقيبة يد صغيرة.

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كما اختارت لهذه الإطلالة تسريحة شعر باللون الأسود دثرت خصلاتها اجزاء من صدرها وظهرها ، ومكياج خفيف جدا لا يكاد يلاحظه أحد غير طلاء الأظافر بالأحمر.

وحظي الظهور الجديد للفنانة السعودية بتفاعل كبير من قبل متابعيها، الذين أشادوا بذوقها مؤكدين أن الأبيض لائق عليها.

ولم تقتصر تعليقات المتابعين على الإطراء والإشادة ، بل أحتوت الكثير منها على غزل وتحرش لفظي، وكتب البعض معلقاً : " قلوبنا لا تتحمل كل هذا ، ايش هذا الجمال كله يا شيخة، حلو حلو لو قام من نومه ، قلبي الصغير لا يتحمل، جمال يسحر كل العقول"

https://www.instagram.com/p/CGuAEGEh94N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuAEGEh94N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuAEGEh94N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ريم عبدالله (@reemtv1) on Oct 24, 2020 at 12:59am PDT

ومؤخرًا أثارت الفنانة ريم عبد الله، موجة جدل بين رواد منصة إنستغرام، بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستوري بحسابها على المنصة، قال البعض بأنه تجاوز حد الجراءة.

وظهرت ريم في مقطع الفيديو بفستان اسود ملتصق بجسدها، وهي تتحدث عن إحدى الفعاليات الفنية في الإمارات، واحدهم يقاطعها بكلام غزل ويقول : "فستانك مولع .. نار" .

واثار هذا الفيديو، موجة جدل بين رواد منصة إنستغرام، بعد مشاهدتهم له بحساب الفنانة السعودية، فمنهم من أبدى سروره واعجابه بإطلالتها الجريئة التي أبرزت فيها جسدها كاملا بسبب ضيق ونعومة الفستان الذي ترتديه، ومنهم من وجه لها انتقادات حادة واتهمها بالمبالغة في إثارة الجمهور وتجاوز الخطوط الحمراء.

طرف ثالث من المتابعين كتب من جهته عناوين وتعليقات على الفيديو ، تحتوي على عبارة وكلمات عشق وحب وغزل وأيضا تحرش، وأطلق على الفنانة ريم عبدالله "ملكة جمال الكون، ونجمة الشرق الأوسط، واميرة الفن ".

ودخل متابعون آخرون على الخط، وأكدوا أن الفيديو محل الجدل ، يعود إلى العام الماضي، حين ظهرت الفنانة ريم عبدالله، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار في برنامج ” المنكوس” على قناة الإمارات العام الماضي.

وقالوا إن فستان الفنانة السعودية، مقارنة بغيرها من الفنانات والإعلاميات، محتشم ولا يظهر شيء من جسدها، معبرين عن إعجابهم بتلك الإطلالة التي وصفوها بالجذابة والمميزة.

ريم عبد الله، عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012.، وادت دورا رئيسيا في مسلسل العاصوف عام 2018.



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