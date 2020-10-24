نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نانسي عجرم جميلة بدون مكياج.. صور من أحدث إطلالة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

حرصت الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم - Nancy Ajram" على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير لها. وتألقت "نانسي عجرم - Nancy Ajram" بإطلالة كاجوال أنيقة ظهرت فيها بغابة لبنانية على طبيعتها ومن دون مكياج، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأبيض والبيج والزيتي ونسق معه تي شيرت أبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل الموت يفجع هيا الشعيبي بعد سجنها بسبب الفيديو الاباحي الكويت.. شاب يحاول قتل والدته والسبب صادم! كلفتها 30 ألف جنيه.. ما سرّ الإطلالة الغريبة لزوجة السقا؟ بعد وصفها للمصريين بـ"الخدم".. ريم الشمري تتهم حليمة بولند بنشر مقاطع جنسية.. فيديو الشرنوبي يحتضن زوجته بشدة وهي بفستان مكشوف وسط حشد من النجوم فوق سجادة حمراء.. إيمان العاصي تكشف فخذيها وصدرها في أجرأ إطلالة طرق منزلية لعلاج التهاب الحلق في الشتاء 3 تغيرات غير متوقعة تطرأ على العلاقة الحميمة بعد الـ50 ترامب يقوم بتصرف غريب وعنيف مع زوجته خلال مناظرته الأخيرة.. فيديو رانيا يوسف تشعل منصات التواصل بعد تعديلها إطلالتها بمهرجان الجونة الجمهور يطارد لبلبة بعد كشفها عن "العميل صفر" شاهد.. فنانة صارخة الجمال ترتدي فستاناً يزن 14 كيلو غرامًا في الجونة وتعجز عن المشي كشفت صدرها كاملاً.. شمس الكويتية تنحني لتبرز أردافها في أحدث ظهور فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وعلّقت على الصور قائلة: "يوم في طبيعة لبنان الخلابة". https://www.instagram.com/p/CGm8xNfHhM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGm8xNfHhM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGm8xNfHhM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Oct 21, 2020 at 7:15am PDT ونانسي نبيل عجرم هي مغنية لبنانية حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة البلاتينية، من مواليد يوم 16 مايو 1983 في الأشرفية، بيروت، لبنان.

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