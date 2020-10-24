هل تذكرون المسؤول المصري الذي تطاول على الكويت ورموزها بألفاظ مشينة؟؟.. هكذا كان مصيره اليوم عبرة للجميع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها مسؤول مصري بتطاوله على الكويت وشعبها، أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية، بياناً، أعربت فيه عن استنكارها ورفضها كلياً لما صدر من أحد مسؤولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت.

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وشددت وزارة القوى العاملة المصرية في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزاً وإخلالاً ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوي العاملة من منصبة، فضلاً عن إحالته إلى التحقيق فوراً أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت وزارة القوى العاملة في مصر بختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعباً ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، قد أعرب أمس الجمعة، عن استنكار واستياء ورفض دولة الكويت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزير القوى العاملة المصري واستهدفت الدولة ورموزها معتبرا إياها “ممارسات مشينة” تستوجب من السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول الرسمي.



وقال الجارالله في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، إنه استدعاء سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني وذلك في أعقاب الإساءات التي صدرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزير القوى العاملة المصري.

وذكر الجارالله أنه نقل للسفير المصري “استنكار واستياء ورفض دولة الكويت” لصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي “استهدفت الكويت ورموزها”.

وأوضح أن وزارة الخارجية الكويتية طلبت رسميا من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من وراءها للتحقيق وذلك للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة و”إعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين” بعد ما تعرضت له من مساس.

وأضاف أنه أبلغ السفير كذلك بأن وزارة الخارجية الكويتية ستتابع ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات والتي على ضوئها “ستحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين” وضمان عدم المساس بها.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات في حق دولة الكويت ورموزها، مؤكدا أنه قد تلقى اتصالا من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا خلاله عزم السلطات المصرية اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

المصدر: وطن