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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأسبق محمد مرسي دافع فيها عن الإسلام، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

تزامن ذلك مع إطلاق هاشتاج (وسم) "#إلا_رسول_الله" الذي أطلقه نشطاء، ردًا على نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بفرنسا.

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أقوى حاكم عربي خرج بقوة أمام الأمم المتحدة ليدافع عن الإسلام ويتوعد بمعاقبة من أساء للنبي محمد .. شاهد من يكون؟؟

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واستهل مرسي كلمته أمام الأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر 2012، بقوله: "بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه ونحب من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل، صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي وصفه ربه في قرآنه العظيم فقال "وإنك لعلى خلق عظيم"، وقال عنه أيضًا "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من ساره على دربه، واتبع هديه إلى يوم الدين، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".

والأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للرسول محمد والإسلام).

وكانت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية قد نشرت 12 رسمًا كاريكاتوريًا مسيئا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، عام 2006، ما أطلق العنان لموجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.