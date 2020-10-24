نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

نشرت الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني” عدد من الصور من أخر جلسة خضعت لها أبرزت فيها ملامحها الشبابية.

وعبر حسابها الشخصي على إنستغرام فقد إختارت لإطلالتها لباس شبابي قميص ذات اللون الأزرق وبنطلون جينز مع بوط رياضي قائلاً “المال والتجميل والمكياج والفوتوشوب اكيد حتكون حليانة”، “للتذكير زوجها تيم و شكراً”.

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كيلاني تطل على جمهورها بين الحين والآخر عبر منصات التواصل الإجتماعي، خاصة وأنها لم تظهر في برامج لها منذ سنوات.

وبدت بملامح بعيدة جداً عم كانت عليه ويعود ذلك لخسارة وزنها الملحوظ، إلا أن البعض قالوا بأنها خضعت لعمليات تجميل.

الجمهور أبدى إعجابه الشديد بإطلالتها وإستغرابهم من ملامحها التي تجعلها أصغر سناً من عمرها الحقيقي.

أما البعض عزز جمال كيلاني لوجود الفنان السوري تيم حسن في حياتها، ويبدو أنه من الواضح وجود علاقة حب قوية.

الجدير بالذكر أن كيلاني تقوم بتحضير برنامجها الجديد “السيرة” الذي من المقرر أن يتم عرضه نهاية العام الحالي بعد تأجيل عرضه عدة مرات بسبب فيروس كورونا.

ووفق ما نشرته عدد من وسائل الاعلام من المتوقع أن يكون الفنان المصري أمير كرارة أول ضيوف البرنامج معها.





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