فيديو قديم يحرج الإعلامية فجر السعيد ويعرضها لهجوم عنيف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

تداول مغردون مقطع فيديو قديم تسبب بوقوع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في موقف محرج للغاية، وبتعرضها لهجوم عنيف.

واوضحوا أن الفيديو الذي تداولونه مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم الكويتي نبيل شعيل.

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وظهر شعيل في مقطع الفيديو القديم، وهو يمتدح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من خلال أغنية له.

وكتبت الاعلامية فجر السعيد على حسابها الشخصي في موقع تويتر تغريدة تنتقد فيها الفنان نبيل شعيل على غنائه للأمير الحالي وما زالت وفود المعزيين برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لم تنتهي بعد. حسب قوله.

وغردت قائلة :"الفنان الكبير نبيل شعيل جميل شعورك الوطني تجاه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولكن ألم يكن بالإمكان تأجيل الأغنية الى أن تنتهي الوفود المعزية لسمو الأمير الراحل؟" .

وأضافت :"لا زالت القلوب مجروحة في مصابها الغالي. ترا هذا صباح الأحمد اللي جدّمك على كل الفنانين في السلام".

وفور نشرها لتغريدتها تعرضت الإعلامية للانتقاد والسخرية بشكل كبير من قبل المتابعين، ولفت انتباهها أحد المتابعين بأن الفيديو المتداول الذي يظهر فيه الفنان الكويتي نبيل شعيل قديم ومن ثلاث سنوات.

وكتب ذلك المتابع قائلا :الأغنية قديمة من 3 سنوات والعنوان واضح مكتوب إهداء لولي العهد. هدي اللعب شوي بس لوك لوك ماعندك شيء”

واضاف”هذي محد يخليها تصحصح ويقولها الأغنية من ثلاث سنوات.. امسحي التغريدة بسرعه محد شاف”.

ووصفها متابعون بالمزايدة ومحاولة أن إثارة الانتباه لها من خلال هجومها على مواطنها الفنان الكبير نبيل شعيل ، بقصد تحقيق الشهرة.

واكدوا أن جميع الشعب الكويتي والشعوب العربية حزنت برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأن لا أحد يقبل أن تستغل رحيل الشيخ صباح الأحمد، لإثارة الجدل حولها ومحاولة الحصول على متابعين. حسب تعليقاتهم.



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