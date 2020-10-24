نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٤ مساءً (دوت الخليج )

كشفت الفنانة المصرية منة عرفة ،لأول مرة عن السبب الرئيسي في تغير شكلها بالصور الحديثة لها التي تداولها المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، من حسابها على موقع إنستغرام.

وأكدت في هذا السياق انها لم تخضع ابداً لأي عملية تجميل في وجهها أو اي منطقة اخرى في جسدها . مضيفة بأنها تستخدم فلاتر لتغيير شكلها في الصور الحديثة لها الموجودة على حسابها بموقع إنستغرام.

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وأشارت إلى أن الفلاتر هو سبب تغير بعض ملامحها وذلك لأن هذه الفلاتر أحياناً تقوم بتكبير الشفاه قليلاً، وهذا ما جعل البعض يظن أنها قامت بعملية تجميل في وجهها .

وفي سياق آخر، نفت الفنانة منة عرفة أن تكون الشخصية الجديدة التي تقدمها في مسلسل ” إسعاف يونس” بعيدة عن الكوميديا وانها تتجه نحو الوقار في هذه الشخصية . لافتة بأن الشخصية في هذا المسلسل تبتعد كل البعد عن الوقار.

المسلسل من بطولة ، محمد أنور ويشارك فيه إلى جانب منة عرفة ، سارة سلامة، محمد علي رزق، كريم فهمي، هناء الشوربجي، محسن منصور، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.

والجدير بالذكر أن الفنانة منة عرفة طاردتها في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تتحدث عن ارتباطها بالطبيب المعروف باليوتيوبر المصري علي غزلان .

وذكرت الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع ان ارتباط الفنانة والطبيب كان في السر ، ولكن الأولى نفت كل هذه الأنباء وقالت أنها لا توجد أي علاقة تربطهما مع بعض.

وأضافت في تصريحات سابقة بانه لن تكون هنالك أي علاقة بينها وبين غزلان ، مستقبلاً وأنه مجرد صديق ضمن مجموعة أصدقائها وأن خروجها معه كان بغرض التنزه.

وأوضحت بأن التقاط الصور وهي برفقته لا يعني أبداً وجود علاقة بينهما وأنه فقط صديق لا غير ذلك .

وتابعت: "أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدًا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين".

وفي السياق اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سبب نفي منة عرفة وجود علاقة عاطفية بينها وبين غزلان، وجود علاقة عاطفية أخرى استجدت في حياتها.

وقالوا إن ظهورها الجديد بملامح مختلفة، جاء بعد أن اوقعت زوج الفنانة ياسمين صبري رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في حبها .

ولفتوا إلى تعليقات متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، التي تؤكد هذا الأمر دون أن تنفيه بردود على تعليقاتهم.

وتطرق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأخبار التي تتداولها وسائل إعلام ومواقع إخبارية بشأن علاقتها مع ابو هشيمة، منذ ما يقارب الشهر ، دون أن يظهر أحدهما في الصحافة وينفي هذه الأنباء ، أو حتى عبر منشور في مواقع التواصل الاجتماعي. حسب قولهم.



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