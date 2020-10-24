نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القهوة تحمي الرجال من مرض جنسي خطير .. تعرف عليه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

يجهل الكثير من الرجال الفوائد الصحية لتناول فهي قادرة على حماية الجسم من اخطر الأمراض أذا تم تناولها بكميات مضبوطة.

ووفقاً لما نشره موقع “برايت سايت” الطبي، ثبتت العديد من الدراسات التي أجريت على مدى العقود الماضية أن القهوة لها تأثير سلبي في الغالب على صحتنا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال

بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها

لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو

وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. صور

فيديو قديم يحرج الإعلامية فجر السعيد ويعرضها لهجوم عنيف

ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل

نانسي عجرم جميلة بدون مكياج.. صور من أحدث إطلالة

الموت يفجع هيا الشعيبي بعد سجنها بسبب الفيديو الاباحي

الكويت.. شاب يحاول قتل والدته والسبب صادم!

بعد وصفها للمصريين بـ"الخدم".. ريم الشمري تتهم حليمة بولند بنشر مقاطع جنسية.. فيديو

الشرنوبي يحتضن زوجته بشدة وهي بفستان مكشوف وسط حشد من النجوم

فوق سجادة حمراء.. إيمان العاصي تكشف فخذيها وصدرها في أجرأ إطلالة

طرق منزلية لعلاج التهاب الحلق في الشتاء

3 تغيرات غير متوقعة تطرأ على العلاقة الحميمة بعد الـ50

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

كما ذكر أنه يمكن أن يؤدي إلى تطور الأمراض السرطانية.

ومع ذلك ، فإن هذا الافتراض لم يتثبت دقتها في السنوات الأخيرة.

وأثبتت أبحاث أجراه قسم الدراسات السريرية للصحة في جامعة ميلانو وقسم الوبائيات معهد ماريو نيجري أن استهلاك القهوة يقلل فعلا من خطر الاصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

هناك تصور خاطئ آخر منتشر عن القهوة له علاقة بتأثيرها على نظام القلب والأوعية الدموية. كما أظهرت الدراسات التي أجراها علماء من كلية هارفارد للصحة العامة، وجامعة سنغافورة الوطنية، ومستشفى بريغهام والنسائية، أن الأشخاص الذين يشربون 3-5 أكواب من القهوة يوميا ثلاثة مرات أقل عرضة للمعاناة من القلب حالة من أولئك الذين يشربون المشروبات الأخرى .

وتلفت الدراسة أيضًا إلى أنه لا يوجد فرق كبير بين شرب كوب واحد أو 3 أكواب من القهوة لأن مثل هذه الكمية الصغيرة لن يكون لها أي تأثير سلبي على عمل الجهاز القلبي الوعائي.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام