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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحاجة لاختبار قدراته العقلية، عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة حول الإسلام. جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية قيصري، وسط البلاد.

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ماكرون يتعرض لهجوم قوي وإهانة من أردوغان

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وأضاف الرئيس التركي: "ماكرون بحاجة لاختبار عقلي، فكيف لرئيس دولة أن يعامل الملايين من أتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟".





وحول اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا في العاصمة برلين، أكد أردوغان أن هذه الحادثة تعتبر دليلا على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة.

وقال أردوغان إن بلاده ستواصل تقديم شتى أنواع الدعم لأذربيجان في نضالها لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني.



وأضاف أنه تحدث مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح اليوم.



وتابع: "أشقاؤنا الأذريون ماضون في تحرير أراضيهم المحتلة".



وحول الدعم الفرنسي لأرمينيا، قال الرئيس التركي إن فرنسا تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان.



وفي 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.





وتمكن الجيش الأذري، خلال العمليات، من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وثلاث بلدات، وأكثر من 130 قرية، وعدد من المرتفعات الاستراتيجية.

المصدر: عربي21