رغم القطيعة.. الإمارات وقطر ترحبان بهذا “الحل الوحيد” لإنهاء الأزمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - رحبت دولة قطر بما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتفاق لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية.

وأثنت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على الجهود المبذولة من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا، وعبرت عن أملها في أن يصمد هذا الاتفاق وتتم المحافظة عليه.

وأعرب البيان عن تمنيات دولة قطر أن يكون هذا الإعلان خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.

إلى ذلك، رحبت الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، الذي تم الاتفاق عليه في جنيف، الجمعة، وبرعاية الأمم المتحدة.

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وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها السبت، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويشكل توقيع الاتفاق خطوة للأمام في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.

وعقدت الأمم المتحدة الاجتماعات الأحدث في جنيف بين خمسة ضباط من الطرفين يمثلان حكومة الوفاق الشرعية والجيش الوطني الليبي.

والشهر الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاقيات أولية لتبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبري عبر أراضي البلاد المقسمة، ورافق هذا الإنجاز أيضًا استئناف إنتاج النفط بعد حصار استمر لأشهر.