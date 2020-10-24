سبب هذا المرض استخدام الهواتف الذكية.. تجنّبوه بهذه الطريقة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

بات الأطباء يتنبّهون إلى مشكلة تنتج من المبالغة في استخدام الهواتف الذكية، ووجد هؤلاء أن هذا يسبّب الشعور بألم في المفاصل وفي عظام الأصابع، وأطلقوا على هذه المشكلة تسمية "إبهام الهاتف الذكي" أو "التهاب الوتر الكلسي" الذي يعني التهاب مفاصل هذا الإصبع بفعل الكتابة المتكرّرة على لوحة الهاتف.

وتبدأ المشكلة بحسب الأطباء بالشعور بألم طفيف بين الحين والآخر، ومن الممكن أن يتطور الأمر فيصل إلى حدوث تجمّد جزئي مفاجئ أو ضمور في عضلة المنطقة المصابة. ولهذا السبب ينصح الاختصاصيون كل مستخدمي الهواتف الذكية بالحرص على حماية أصابعهم من هذه المشكلة. ويعدّدون لهذه الغاية بعض الخطوات، منها عدم استخدام الإصبع نفسه لوقت طويل أثناء الكتابة والحصول على قسط من الراحلة لحماية الأصابع من الضرر.

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ومن النصائح التي يجب اتّباعها أيضاً، استخدام المسجّل الصوتي بدلاً من الكتابة أثناء التواصل مع الآخرين، وخصوصاً عبر تطبيقات مثل "واتساب" و"ماسنجر". كما من المفيد القيام ببعض التمارين التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على سلامة المفاصل وعضلات اليد عموماً.





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