رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٠ مساءً (دوت الخليج )

خلال أسبوع واحد فقط وللمرة الثانية على التوالي أدلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بتصريحات صحفية ، أكدت فيها أن النساء قادرات على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعب أياً كانت نوعها وكميتها مثل الرجل وأكثر .

وأكدت الفنانة أيضاً أنها تتحدى أن يوجد رجل قادر على تحمل ولو جزء بسيط مما عانته ومما واجهته خلال حياتها. مضيفة أنه لا يوجد رجل واحد قادر على تحمل عذر ما تعانيه يومياً من احمال واعباء ملقاة على عاتقها.

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ونفت كل ما يتردد حول وجود علاقات بينها وبين رجال أثرياء ، تهدف من ورائها للزواج من أحدهم، مؤكدة رفضها المطلق الزواج من رجل ثري لأنه سيفرض سيطرته عليها بماله . مشيرة إلى أنها تزوجت ثلاث مرات وفي كل مرة كان زوجها ميسور الحال.

وقالت الفنانة رانيا يوسف في سياق تصريحاتها أنه لا يوجد رجل يقدر على تحمل عشر ما تتحمله من مسؤوليات واقعة على عاتقها ، وأنها طيلة الوقت تحارب من اجل الاستمرار والبقاء صامدة هكذا .

واردفت "بزعل من خيبة الأمل والزعل بيهدني وياخد من طاقتي.. والوجع بيخليني عاوزه أنجح أكتر وأبقى أحسن، أنا مفيش حاجة تكسرني مش بتكسر مينفعش أقع واتكلم بيني وبين ربنا عشان عندي مسؤوليات كتير في رقبتي لازم أكملها".

وتابعت : "طول الوقت شايفينك من بره محدش يعرف جواكى إيه، واحدة ست في مجتمع ذكوري ، الراجل ميقدرش يشيل عشر اللي أنا شيلاه هيقع".

وأوضحت قائلة : "أنا مطمع للرجالة لأني مشهورة وفنانة ومعاها فلوس والحياة مش سهلة بس لازم تبقى محاربة، وبرفض ارتبط بحد عشان يشيل المسؤولية. محبش حد يتحكم فيا وإني اتجوز حد غنى عشان يصرف ، لا زي زيجاتي الثلاثة كانوا مش أغنياء بس مستورين، ومكملتش لأن كان ناقص الأمان العاطفي والاحتواء، ويفهمني ويفهم بناتي وملقيتش حد كده، أنا مش بحب حد يتحكم فيا، ويكون طول الوقت له اليد العليا".



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