نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

بالتزامن مع افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المصري 2020، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو لاطلالة الفنانة المصرية مي عمر بمهرجان الجونة 2019 والذي فجر حينها الكثير من الجدل.

حيث ارتدت فستانًا من الشيفون باللون البنفسجي مفتوحًا من الجهة اليسرى ومنطقة الصدر، ومن منطقة الخصر حتى أسفل الفستان، ما اعتبره الجمهور فضيحة مدوية للفنانة ذات الاطلالات الجرئية.

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ولم يسلم زوجها المخرج محمد سامي من الانتقادات لظهور زوجته بهذا الفستان المكشوف أمام الكاميرات، وانشغالها بإظهارِ " فتحة " الفستان والكشف عن ساقها وهو إلى جانبها.

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وحينها، قال خبراء الموضة أنَّ بطانة فستان "مي" كانت منفصلةً عن القماش الأساسي له وبنفس لون بشرتها، وهو ما يجعلُ من ينظر إليه يظنُ أنه شفاف ويكشف ما تحته.

وفي سياق اخر، تنتقل الفنانة مى عمر وأبطال مسلسلها الجديد "لؤلؤ" إلى عدد من الكافيهات والشوارع خلال اليومين المقبلين لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، الذى يتواصل تصويره بشكل يومى مكثف للانتهاء من أكبر كم فى حلقاته قبل انطلاق عرضه بعد أسابيع قليلة فى التوقيت الذى تحدده شركة سينرجى المنتجة للعمل.

وصورت مى عمر عددا من المشاهد داخل مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي والتى جمعتها بالفنان أحمد زاهر، الفنانة نجلاء بدر، لتكون قد انتهت من 3 أسابيع تصوير فى العمل حتى الآن.

مى عمر واحمد زاهر

مسلسل "لؤلو" تخوض به مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية ويتألف من 40 حلقة ومن تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.



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