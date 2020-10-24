عمرو دياب يثير موجة تساؤلات بعد ظهوره بشعر "أشقر"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٦ مساءً (دوت الخليج )

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب، جمهوره، بإطلالة حديثة تم تداولها اليوم عبر موقع إنستغرام، وأثارت موجة تساؤلات.

وظهر "الهضبة" بلوك جديد، حيث صبغ شعره باللون الأشقر مع وجود "ذقن" خفيفة، ليكشف بذلك عن اللوك المقرر أن يظهر به تزامنا مع موعد طرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

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في هذا السياق، تساءل الكثير من المتابعين عن سر تغيير الفنان عمرو دياب، لوك شعره، حيث قال أحد المتابعين :"بس هو بيجهز البوم صح"، وسخرت متابعة أخرى من لون شعره قائلة :" برتقالي ولا انا شايفه غلط".

https://www.instagram.com/p/CGuJpGTBhQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuJpGTBhQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuJpGTBhQ_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by just amr diab (@just_amr_diab1) on Oct 24, 2020 at 2:23am PDT

وواصل الجمهور التفاعل مع "لوك عمرو دياب"، حيث أبدى أحد المتابعين تعجبه من تغيير آخر في وزنه قائلا: "هو وشو تخن".

وسخر متابع آخر من لون شعر "دياب"، بتشبيهه بالمطرب الشعبي "ريكو" قائلاً له :"منور يا ريكو".

على الجانب الآخر، تصدر عمرو دياب، تريند موقع "جوجل"، بعد طرحه أمس أغنية "أهه أهه" بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"أهه أهه" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

وكان قد تسبب برومو الأغنية الجديدة "أهه أهه"، بغضب عدد من متابعي "الهضبة" ورأوا أن كلمات الأغنية غير ملائمة لصوته ، ليقرروا شن هجوم على مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر بسبب الكلمات التي وصفوها بالشعبية، بينما نشر عمرو دياب برومو الأغنية التي تقول كلماتها :"أهه أهه ..فرحة حياتي أهه.. ده لما عدى الكل اتجنن عليه من ساعت لما عدى كله اتجنن".



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