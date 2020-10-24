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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في رد ضعيف، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف استنكاره مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بخصوص الإسلام والمسلمين، داعيا إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح. و نقلت وكالة الأنباء السعودية أن الحجرف وصف تصريحات ماكرون بـ "غير المسؤولة"، مؤكدا أنها "تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق".

وأكد الحجرف في بيان له أنه " في الوقت الذي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ".

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رد ضعيف من مجلس التعاون الخليجي على تصريحات ماكرون المتطرفة والمهينة للمسلمين

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تصريحات ماكرون

وكان ماكرون أثار استياء الشعوب المسلمة بعد تصريحاته خلال مراسم تأبين المعلم المقتول في باريس صاموئيل باتي، أين قال : "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا. ". مؤكدا : " لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات " .

كما أعلن الرئيس الفرنسي عن خطط لسنّ قوانين أكثر صرامة للتصدي لما أطلق عليه "الانعزال الإسلامي"، والدفاع عن القيم العلمانية . وتحصي فرنسا 6 ملايين مسلم، واتهم ماكرون أقلية من المسلمين الفرنسيين بكونهم يمثلون خطر تشكيل "مجتمع مضاد"، وهي التصريحات التي خلفت موجة إستياء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تصريحات ماكرون ب"العنصرية " و المشجعة على "كراهية الإسلام والمسلمين".

وفي هذا السياق دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم".