إلهام شاهين تكشف صدرها والجمهور: احترمي سنك وبلاش التعري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين لانتقادات واسعة عقب ظهورها بفستان عاري الصدر في مهرجان الجونة السينمائي. وشاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها صورا لها من إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" ظهرت فيها بفستان يكشف أجزاء واسعة من صدرها ماعرضها لهجوم الجمهور. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر الأمن السعودي يطيح بعصابات جرائم واحتيال وتهريب أموال للنساء.. احذري الزنجبيل لهذه المخاطر الكارثية الكشف عن طعام يثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال عمرو دياب يثير موجة تساؤلات بعد ظهوره بشعر "أشقر" لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. صور سبب هذا المرض استخدام الهواتف الذكية.. تجنّبوه بهذه الطريقة نانسي عجرم جميلة بدون مكياج.. صور من أحدث إطلالة فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وعلق متابع على الصورة بالقول "غطي صدرك " فيما قال آخر "احترمي كبر سنك وبلاش التعري" وعلقت أخرى بالقول "فستانك تحفة. وانطلقت مساء أمس الجمعة الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، والذى يضم إلى قائمة دورته الجديدة مجموعة من الأعمال المتميزة التى لا يجب أن تفوت عشاق ومحبى السينما، ومنها التى تتنافس فيما بينها على جوائز المسابقة الرسمية ومنها خارج المسابقة.

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