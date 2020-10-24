الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو مصور يظهر تعرض الفنانة السورية نسرين طافش، لموقف محرج، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة العام الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان الجمعة والذي تستمر فعالياته من 23 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه.

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وطار فستان نشرين طافش القصير على السجادة الحمراء بسبب الهواء في دورة المهرجان السابقة العام الماضي لكنها تداركت الأمر ووضعت يدها على الفستان كي لا يطير بحسب ماظهر في الفيديو.

وفي افتتاح المهرجان أمس الجمعة، اعتمدت نسرين طافش إطلالة لافتة حيث تميز فستانها بقصة الكتف الواحدة والحزام الأسود الذي حدد الخصر بالإضافة إلى لونه الأنيق.





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