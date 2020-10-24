نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٢ مساءً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لموقف محرج بعد مشاركتها لجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عبر حسابها الرسمي صورة قريبة لوجهها ظهرت فيها بلون عينين مختلف عن المألوف.

وتعرضت صبري لانتقادات حادة من الجمهور عبر التعليقات حيث انتقد الجمهور خضوع صبري لعمليات تجميل جديدة في وجهها وتغيير لون عينيها الى اللون الرمادي والذي روجت له صبري عبر حسابها الرسمي لاحدى برندات العدسات السعودية الشهيرة الخاصة بالنساء، مؤكدين في الوقت ذاته بأن هذا التغيير المفاجئ ربما يقف وراءه زوجها رجل الأعمال المصري أحمد ابوهشيمة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو

إلهام شاهين تكشف صدرها والجمهور: احترمي سنك وبلاش التعري

من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر

الأمن السعودي يطيح بعصابات جرائم واحتيال وتهريب أموال

الكشف عن طعام يثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

للنساء.. احذري الزنجبيل لهذه المخاطر الكارثية

بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها

فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال

عمرو دياب يثير موجة تساؤلات بعد ظهوره بشعر "أشقر"

لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو

رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها

ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل

وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. صور

سبب هذا المرض استخدام الهواتف الذكية.. تجنّبوه بهذه الطريقة

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

https://www.instagram.com/p/CF9tFShA2es/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CF9tFShA2es/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 5, 2020 at 6:50am PDT

وكانت ياسمين قد تركت تعليق هو الأول من نوعه على اطلالاتها اليومية قالت فيه” مرحبا، مجموعة الياسمين سموكي، اللون الدخاني”.

بينما اختار قسم من الجمهور التغزل باطلالة صبري وعبر عن حقها في الترويج للبرندات عبر حسابها الرسمي أسوة بالكثير من مشاهير الوطن العربي الذين يمتلكون برندات بأسمائهم في عالم المكياج والموضة.

وفي سياق اخر فاجأت ياسمين صبري، الجمهور بغنائها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة.

وكان أكثر ما أثار اهتمام "السوشيال ميديا" بشأن ياسمين صبري في المهرجان هو ردها عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية "أون إي" المصرية، وهو الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية "الحياة حلوة" للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت "ده حقيقي بجد".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام