نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكشف عن طعام يثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

ذكرت تقارير طبية أن هناك عدد من الأطعمة والمشروبات، تحسن مزاج الرجال والنساء لممارسة العلاقة الحميمية بشكل أفضل. مشيرة إلى تواجد هذه الأصناف في متناول المتسوقون.

وقالت إن الكثيرين لا يدركون قيمتها في إثارة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء، وتعميقها العلاقة الحميمية بينهم .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو

إلهام شاهين تكشف صدرها والجمهور: احترمي سنك وبلاش التعري

من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر

الأمن السعودي يطيح بعصابات جرائم واحتيال وتهريب أموال

للنساء.. احذري الزنجبيل لهذه المخاطر الكارثية

بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها

فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال

عمرو دياب يثير موجة تساؤلات بعد ظهوره بشعر "أشقر"

لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو

رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها

ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل

وفاء الكيلاني بعد الدايت تصدم الجمهور.. صور

سبب هذا المرض استخدام الهواتف الذكية.. تجنّبوه بهذه الطريقة

نانسي عجرم جميلة بدون مكياج.. صور من أحدث إطلالة

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وفي الأسطر التالية نتعرف على أهم هذه الأطعمة والمشروبات :

الشاي الأخضر:

يساعد الشاي الأخضر في تحسين الرغبة الجنسية ، خاصة لدى الرجل ، حيث إن تناوله بانتظام يعمل على تعزيز الدورة الدموية، ويرفع من النشاط الجنسي.

جلي عرق السوس:

إن جلي عرق السوس حلو المذاق، ويعمل على تحسين الرغبة الجنسية لدى النساء خاصة، حيث يوجد فيها مادة مستخلصة من عرق السوس، وكانت معروفة من أيام الفراعنة على أنها منشطات جنسية.

عصير شجرة القضبان:

يستخرج العصير من سيقان وجذور شجرة القضبان، وهو يعمل على تصاعد الرغبة الجنسية للرجال.

بيستو الريحان:

بيستو أو ما يسمى بصلصة الريحان هي الأخرى ترفع من الرغبة الجنسية للرجال، ولها تأثير خاص جداً على الرجال كونها ترفع نسبة الزنك في دمائهم ويزداد مزاجهم للرغبة الجنسية بعد تناولهم لها.

القهوة:

إن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تزيد من التركيز لدى الرجال والنساء، كما تحسن الرغبة الجنسية لدى النساء بدرجة أولى، وتقلل من احتمال عدم الانتصاب عند الرجال.

جذر الشمندر:

إن الشمندر يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية والمعادن، والتي لها تأثير كبير على انتاج الهرمونات الجنسية عند الرجال والنساء معاً.

الرمان:

عرفت فاكهة الرمان على مر التاريخ بأنها رمز للخصوبة ومحسن للرغبة الجنسية،حيث تحسن من تدفق الدم وترفع هرمون التستوستيرون.

الشوكولاتة الداكنة:

من المعروف أن الشوكولاتة والرومانسية متصلان ببعضهما، وهي مرتبطة بإفراز هرمون السيروتونين عند تناولها، وهو هرمون يشجع على الشعور بالسعادة والرفاهية، ويؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية، وبالتالي إلى زيادة الدافع الجنسي أيضاً.

السبانخ:

يعتبر السبانخ غني بمعدن الماغنيسيوم، وهذا المعدن يعزز هرمون التستوستيرون، كما يحتوي على معدن الحديدالذي يساعد على تعزي الرغبة الجنسية خاصة عند النساء.

البطيخ الأحمر:

البطيخ الأحمر يحتوي على العديد من الأحماض الأمينية، والتي تعمل على ضخ الدم في الأعضاء التناسلية، وبالتالي إلى تعزيز الرغبة الجنسية للرجال.

الأسماك:

إن الأسماك كالسردين والسلمون والماكريل تحتوي على الكثير من أوميغا٣، والتي تساعد على تعزيز الصحة الجنسية.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام