الأمن السعودي يطيح بعصابات جرائم واحتيال وتهريب أموال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

نفذ رجال الأمن في السعودية، عملية نوعية أدت إلى ضبط العديد من العصابات والمخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكن رجال الأمن في الأحساء، خلال العملية ،من الإطاحة بثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية قاربت قيمتها المليون ريال.

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وفي الرياض تم القبض على أربعة مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، كما تمكن رجال الأمن من القبض على خمسة أشخاص تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص يقيم خارج المملكة ، وتورطهم في تنفيذ 120 عملية احتيال مالي.

وفي الخرج تم الإطاحة بمواطن امتهن السطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية، كما تم القبض على مواطن آخر ارتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمدا في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة المارة.

واستمر تنفيذ عملية ملاحقة وضبط عصابات الجرائم والاحتيال وتهريب الأموال، أسبوع واحد فقط ، وفقا لوسائل إعلامية محلية .



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