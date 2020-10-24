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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خطفت ممثلة مصرية الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفستانها الأسود، لتتصدر قائمة التريند ومحركات البحث في مصر خلال الساعات الماضية.

وبحسب وسائل إعلام مصرية؛ فإن الحسناء صاحبة “الفستان الأسود” هي الممثلة “هدى الإتربي”، وظهرت بشكل لافت على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجات.

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الكشف عن هوية الحسناء صاحبة “الفستان الأسود” التي خطفت الأنظار في مهرجان الجونة بمصر .. شاهد من تكون؟؟

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و”هدى الإتربي” ممثلة مصرية درست الحقوق بالجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات بالمدرسة منها مسرحيات لشكسبير والمسرحيات الغنائية والاستعراضية في المدرسة.

كما درست “الإتربي” أيضًا التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016.

وبدأت مشوارها الفني في مصر بفيلم علي بابا عام 2018 ثم توالت الأعمال بعدها وقدمت مسلسل “الزوجة الـ18″، والجزء الثالث من مسلسل “كلبش 3″، ومسلسل طلعت روحي.