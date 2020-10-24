عارية الصدر والظهر.. إطلالة ساخنة لبطلة قيامة عثمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

ظهرت نجمة مسلسل قيامة عثمان السابقة أصليهان كارالار، عبر حسابها على موقع إنستجرام، في إطلالة جريئة خطفت الأنظار. وبدت كارالار التي جسدت في المسلسل دور مال خاتون الزوجة الأولى لغازي عثمان في اطلالتها عارية الصدر و الظهر أثناء تجولها في حي نيشانتشي الراقي بإسطنبول. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: منة عرفة تستعرض أردافها وصدرها بجرأة شديدة وتغضب الجمهور.. شاهد فنانة صاعدة تصيب ياسمين صبري بالجنون وتخطف منها أغلى شيء في حياتها أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. شاهد كشفت فخذها وصدرها.. هدى الأتربي تسحر الجمهور وتصبح تريند بإطلالة الجونة الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو إلهام شاهين تكشف صدرها والجمهور: احترمي سنك وبلاش التعري من فضائح الجونة.. نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم مي عمر للنساء.. احذري الزنجبيل لهذه المخاطر الكارثية الكشف عن طعام يثير الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء بعد وقوع أبو هشيمة في حبها.. منة عرفة تكشف حقيقة علاقتها مع غزلان وسبب تغير شكلها فنان شهير: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة وتعبد المال لي لي ابنة حلمي ومنى زكي تصدم الجمهور بحركات مثيرة داخل غرفة نومها.. فيديو رانيا يوسف ترفض الزواج وتكشف عدد زيجاتها ريم عبد الله تطل بسروال ملتصق بجسدها.. والجمهور: قلوبنا لا تتحمل فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وكانت كارالار غادرت المسلسل في موسمه الجديد الذي انطلق مؤخراً لتحل مكانها الممثلة التركية اوزغي تورير.

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