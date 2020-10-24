فنانة صاعدة تصيب ياسمين صبري بالجنون وتخطف منها أغلى شيء في حياتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٤ مساءً (دوت الخليج )

تمكنت فنانة صاعدة في مقتبل العمر ، من إشعال مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، والصعود لأول مرة إلى التريند.

وتحولت الفنانة الشابة هدى الأتربي خلال الساعات الماضية، إلى حديث السوشال ميديا، بعد أن خطفت الأنظار إليها، بإطلالة جريئة وساحرة، وتركت خلفها الفنانة ياسمين صبري في صدمة وذهول، بعد أن كانت هي التي تتصدر التريند في مثل هذه المهرجانات الكبيرة.

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وبخطف هدى الأتربي لانظار الجمهور إليها ، تكون قد تمكنت بجدارة من خطف اغلى شيء في حياة الفنانة ياسمين صبري، وهو جمهورها.

وظهرت هدى في اطلالتها الجريئة والانيقة، مرتديةً فستاناً أسوداً مفتوح الصدر والظهر والنصف الأسفل، بالإضافة إلى عقد مجوهرات وسط صدرها .

واختارت الفنانة المصرية الشابة ، تسريحة شعر بسيطة وجذابة في آن واحد، عقدت خصلاتها وسط رأسها مع ترك قليل منها تتدلى نحو ظهرها المكشوف بطريقة انسيابية بديعة.

وتمكنت هدى الاتربى بهذه الإطلالة ، من الصعود إلى قوائم البحث في "غوغل" ، ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى التريند خلال الساعات الماضية.

وقد شاركت الفنانة الاتربي بمجموعة صور من هذه الإطلالة جمهورها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليها بعبارة إشادة وشكر لمصممو فستانها وتسريحتها ومكياجها.

وتلقت عقب نشرها للصور، حزمة تعليقات من قبل متابعيها، أكدوا فيها أنها كانت أجمل الفنانات يوم افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، معبرين عن إعجابهم الشديد بإطلالتها الجريئة والمميزة.

https://www.instagram.com/p/CGum7vaB3Qn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGum7vaB3Qn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGum7vaB3Qn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by هدي (@hodaeletreby) on Oct 24, 2020 at 6:39am PDT

هدى الأتربي درست الحقوق بجامعة القاهرة ومنذ الطفولة شاركت في العديد من المسرحيات في المدرسة منها مسرحيات لشكسبير وغيرها من المسرحيات الغنائية والاستعراضية.

كما درست التمثيل في ورش للتمثيل في مصر وشاركت في أفلام قصيرة تم عرضها في مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2016.

وبدأت مشوارها الفني بفيلم علي بابا عام 2018 ثم توالت الأعمال بعده ، منها مسلسل "الزوجة الـ18"، والجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، ومسلسل طلعت روحي وغيرها.

وشهدت ليلة افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة عرض فيلم الرجل الذى باع ظهره، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا في مهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، وفاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، وفاز الفيلم بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

الفيلم سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.



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