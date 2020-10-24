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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تختلف أسباب حدوث الإمساك المزعج وطرق العلاج أيضا، وإنت كنت من محبي الأعشاب الطبيعية كحل أول لعلاج الامساك، نحن هنا سنخبرك بطرق علاج الامساك بالاعشاب الطبيعية في منزلك بطرق سهلة، لذلك تابع معنا المقال التالي.

أسباب الإمساك

الإمساك هو عدم قدرة الأمعاء على تحريك فضلات الطعام و إخراجها أقل من 3 مرات في الأسبوع، وقد يكون الإمساك حاد أو مزمن، ومن الأسباب المؤدية له: إجراء عملية جراحية، أو تناول بعض الأدوية، أو حدوث نقص في الألياف في الوجبات الغذائية، مع عدم شرب كميات كافية من الماء و السوائل، بالإضافة إلى التوتر والقلق.

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وداعًا للإمساك.. طرق منزلية سهلة للتخلص من معاناتك

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علاج الامساك بالاعشاب الطبيعية

يمكن علاج الامساك بالاعشاب الطبيعية من خلال:

نبات الصبّار

من المعروف أن الصبّار يُستخدم للعناية بالبشرة وعلاجها، ولكنه أيضاً من أقدم الأعشاب المُستخدمة في علاج الإمساك، فهو غني بالمعادن و الفيتامينات والأملاح اللازمة لحركة الجهاز الهضمي، ويمكنك شراؤه من المتاجر على هيئة مشروب أو عصير وتناوله.



القشرة المقدسة Cascara Sagrada

نحصل عليها من شجرة النبق Buckthorn، وتحتوي علي كثير من الأحماض الدهنية الأساسية التي تليّن الجدار المبطن للأمعاء وتعمل على تحفيز وإثارة حركة الأمعاء ويُنصح بعدم استخدامها لفترات طويلة، لأن لها أعراض جانبية أخرى على الكبد.



بذور القطونا Psyllium

تحتوي هذه البذور على الألياف التي تعمل كمليّن طبيعي ويمكن استخدامه فى علاج الإمساك المزمن مع مليّنات أخري طبيعية أو صناعية.

السنامكي Senna

من الأعشاب المشهورة المُستخدمة في الطب البديل لعلاج الإمساك والعمل على إفراغ الأمعاء من الطعام قبل إجراء العمليات الجراحية.

عُشب الدرار الأحمر Slippery Elm

يُستخدم هذا العشب كمليّن طبيعي لأنه يعمل على تحفيز الأعصاب في الجهاز الهضمي، لإفراز مواد لزجة تزيد من حركة الطعام و تُسهّل خروجه، ولكن لا يُستخدم لفترة طويلة لأنه قد يقلل امتصاص الأدوية والعناصر الغذائية.



أوراق النباتات الخضراء

أوراق النباتات الخضراء ليست قثط غنية بالألياف اللازمة لحركة الأمعاء، بل إنها أيضا مصدر للماغنسيوم الذي يساعد على سحب الماء للأمعاء وبالتالي تسهيل إخراج الطعام منها.

علاج الامساك بالاعشاب الموجودة في منزلك

يمكن علاج الامساك بالاعشاب من خلال استخدام:

الحلبة

الاستخدام التقليدي للحلبة إما كمكون غذائي للطعام أو كمشروب مُفضّل لدى البعض، ولكن للحلبة الكثير من الاستخدامات العلاجية، وهنا يمكن استخدامها فى علاج الإمساك، فهي مصدر طبيعي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها متوفّرة يسهل الحصول عليها وتناولها.

زيت الخروع

يشتهر زيت الخروع كعلاج قوي للإمساك، فقط أضف بعض النقط منه إلى كوب من العصير وتناوله ولكن لا تُكثر من استخدامه لأن له آثار جانبية خاصة أثناء الحمل.



علاج منزلي للامساك

قم بممارسة بعض التمارين بشكل معتدل ولطيف.

قم بالمشي قليلا كل يوم، ويمكنك زيادة المعدل تدريجيا.

تأكد من أنك تتشرب ما يكفي من السوائل فيجب على البالغين شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء على الأقل.

تجنب الكافيين والمشروبات التي تزيد الجفاف.

تناول الخضروات والفواكه، فهي غنية بالألياف.

قم بتحديد موعد يومي لقضاء حاجتك والتخلص من البراز بعد الإفطار مثلا، فهذا الروتين اليومين قد يساعدك.

اضرار الملينات على المدى الطويل

بعض الناس تسئ استخدام الملينات بصورة مفرطة ولفترات طويلة جدا، بسببب اعتمادهم على الملينات للإخراج، أو يتم استخدامه كوسيلة للتحكم في الوزن وتقليله، ولكن يعتبر هذا من الأخطاء الشائعة، والتي قد ينتج عنها مضاعفات خطيرة منها:

حدوث الجفاف

عدم توازن في نسبة الأيونات و الأملاح بالجسم خاصة الصوديوم و البوتاسيوم.

حدوث نقص في إفراز الإنزيمات الهاضمة

حدوث مضاعفات وأمراض الجهاز الهضمي

حالات متبادلة من الإمساك يليها الإسهال

حدوث زيادة أو نقص في الوزن

إن لم ينجح علاج الامساك بالاعشاب .. متى يجب استشارة الطبيب؟

كثير منا يصاب بالإمساك من حين لأخر لذا لا داعي للقلق، ولكن في بعض الحالات قد لا يفلح علاج الامساك بالاعشاب، أو لا يؤثر معك ما تقوم به من علاج منزلي للامساك ، لذلك في حالة الإصابة المزمنة بالإمساك مع هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب، ومن هذه الأعراض:

تقلصّات شديدة بالأمعاء مع عدم القدرة على طرد الغازات.

خروج دم في البراز.

آلام شرجية.

خسارة شديدة في الوزن.

الإصابة بنوبات متتالية من الإسهال والإمساك.

عدم الشعور براحة بعد استخدام المليّنات لأسابيع.

الاعتقاد السائد لدى الكثير أن الأعشاب آمنة تماماً بدون أى أثار جانبية، وبالفعل الأعشاب والطب البديل من أفضل الطرق العلاجية الطبيعية، ولكن يجب دائماً الحرص قبل تناولها واستشارة الطبيب خاصة لمن يعانون من أمراض أخري أو في حالة الحمل و الرضاعة.

المصدر: كل يوم معلومة طبية