الفنانة ريم عبدالله قبل وبعد عملية التجميل.. صور صادمة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٢ مساءً (دوت الخليج)

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صور صادمة للفنانة السعودية الشهيرة ريم عبد الله، قبل وبعد عمليات التجميل.

وأجرت الممثلة السعودية ريم عبدالله عملية جراحية تجميلية في الوجه ولكنّ الغريب في الأمر أنّ شكلها قد اختلف تمامًا عما كانت عليه وباتت مُقاربة في الشبه للإعلامية الكويتية أمل العوضي.

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وواصلت نجمة الدراما السعودية، ريم عبدالله، التألق والحضور المتقن في الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف" العام الماضي، وكان لافتًا أداؤها الآسر في الحوارات الثنائية التي تجمعها بالنجم ناصر القصبي.

وأثارث الممثلة السعودية ريم عبد الله، موخرا الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتداءها طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال، وتصدر هاشتاق «#ريم_عبدالله» التريند على موقع تويتر.

ونشرت ريم عبد الله، فيديو عبر حسابها على سناب شات، من داخل أحد محلات الذهب، موضحة أن لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي.

وقالت: « شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين.. بس قولوا ما شاء الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت.. رعد الشمال».

وقامت ريم عبد الله، بنشر صورة لها عبر تويتر، وهى ترتدي طقم رعد الشمال، وذكرت أن وزنه يبلغ 4.2 كيلوجرامات، بينما يبلغ سعره 1.4 مليون ريال.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق؛ حيث علّق المغرد وائل: «ما يلبس رعد الشمال غيرها»، وذكرت المغردة بشاير: «أوڤر أوڤر.. وسعره مليون وأربعمائة ألف.. هذا المبلغ يشتري سبايك ذهب وأطقم ناعمه».





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