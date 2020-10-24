ياسمين صبري تكشف ظهرها بالكامل مع حمالة الصدر وتبرز أردافها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صفحات تحمل اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري، في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة إغراء جريئة لها.

وظهرت الفنانة صبري، في هذه الإطلالة الجريئة، مرتديةً فستاناً خفيفاً ومكشوفا باللون الأسود ، التصق بجسدها وكأنه قطعة منه، وبتسريحة شعر مدورة على عنقها من الخلف ومتدلية نحو ظهرها.

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وتعمدت الفنانة المصرية الجميلة ، في الصورة المنشورة ، بتطويق خصرها من الأمام بإحدى يديها ، ورفعت الأخرى إلى إمام وجهها المشع بالنور .

واستعرضت ياسمين صبري، من خلال الإطلالة جمالها الساحر وظهرها المكشوف بالكامل مع حمالة الصدر، وابرزت أردافها لجمهور موقع إنستغرام.

https://www.instagram.com/p/CGvEreAoBA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGvEreAoBA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ياسمين صبري (@yasmin_sabrre) on Oct 24, 2020 at 10:59am PDT

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد اطلت مساء أمس ، على الجمهور من فوق السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الدولى في دورته الرابعة.

وظهرت ضمن عروض عدد من نجمات الفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسرح المهرجان ، إيذانا بتدشين فعاليات دورته الرابعة.

وبدت بفستان طويل جذاب مفتوح الصدر والذراعين، وبتسريحة شعر سوداء متفردة منسدلة خصلاتها نحو ظهرها.

وبالإضافة إلى النجمة ياسمين صبري ، كان من ضمن النجمات اللواتي استعرضنا ازيائهن أمام الحضور من خلال المرور فوق السجادة الحمراء في مسرح الدورة الرابعة للمهرجان امس، نسرين طافش ومي عمر ورانيا يوسف وغيرهن.

وظهرت النجمات وهن بفساتين مكشوفة الصدور واجزاء من اجسادهن، وسط حشد من نجوم ونجمات الفن من مختلف دول العالم.

وقدم عروض النجمات المذيعان شريف نور الدين وإنجى كيوان ، على السجادة الحمراء عند تدشين حفل الهرجان.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما.

كما يهدف المهرجان لتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، وإلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما فى العالم العربى.



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