في ثاني أيام الجونة.. 50 صورة جريئة تتصدر جوجل ومواقع التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً (دوت الخليج )

التقطت عدسات الكاميرات مئات الصور لنجمات الفن، في ثاني أيام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي افتتح مساء أمس الجمعة.

وكان من أبرز النجمات اللاتي التقطت لهن العدسات الصور في ثاني أيام المهرجان وتصدرت جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، هدى الأتربي، سلافة معمار ، نسرين طافش، بسمة ، لبلبة ، روجينا ، أروى جودة،كندة علوش ، منة شلبي، رشا مهدي، آيتن عامر، أمينة خليل، بشرى، ميس حمدان، سارة التونسي، جومانا مراد، إنجى المقدم، إنجى علي، لجين عمران، تارا عماد، هدى المفتي، هبة السيسي، ناردين فرج.

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ووصلت عدد الصور المثارة على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفها جريئة، خلال الساعات القليلة الماضية إلى أكثر من 50 صورة ، تتقدمها صورة الفنانة الصاعدة هدى الأتربي التي تصدرت التريند.

وخطفت النجمات الأنظار إليهن بعد يوم من ظهورهن على السجادة الحمراء على هامش عرض فيلم "حارس الذهب".

وشهد "حارس الذهب" عرضه العالمي الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال اعجاباً عالمياً، إذ وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلي: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.

فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذى يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاى رايان.

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي وشمال أفريقيا.

ويعد "الجونة" أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.





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