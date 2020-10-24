نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فخامة منزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور تنشر لأول مرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً (دوت الخليج)

تزوج الثنائي في العام 2002، بعد قصة حب إستمرت لفترة طويلة، بعد أن قدّما سوياً فيلم “ليه خلتني أحبك” مع الممثل المصري كريم عبد العزيز. ولديهما 3 أبناء “لي لي”، “سليم”، و”يونس”.

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كثير من الصور والفيديوهات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعود إلى منزل أحمد ومنى.

إلا أن الحقيقة هي أنها ليست صحيحة وهي عبارة فقط عن صور ركبت من أجل لفت انتباه الجمهور. واستطعنا أن نجد بعض الصور التي قاما بالتقاطها من داخل المنزل، لا سيما في الحديقة التي على ما يبدو هي المكان المفضل لكليهما.

راحة وبهجة في حديقة أحمد ومنى

جعل أحمد ومنى منزلهما مميزاً من خلال الحديقة الكبيرة التي قاما بتصميمها في الخارج بأحدث الأشكال، وزرعا فيها شتلات الزهور الخلابة وعدداً من الأشجار. وطبعاً، تم زرع الحديقة بعشب “الغازون” إذ إن هذا العشب الأخضر يضفي إحساساً بالراحة والبهجة، كما لا يمكن أن تظهر روعة المنزل إلا بوجود حديقة خضراء جميلةٍ ومُنسقةٍ بشكلٍ أنيق.

نشرت منى زكي في إحدى المرات صورة جمعتها بابنها “يونس” ومع الممثلتين حلا وهنا شيحا. أما زوجها أحمد حلمي فلا يتوانى عن نشر صور له من حديقة المنزل. وعلى ما يبدو، جعل الثنائي من الحديقة جلسة خاصة وبسيطة ليحصلا في أرجائها على لحظات من الراحة والاسترخاء.

غرفة جلوس ومكتبة كبيرة

يملك أحمد حلمي ومنى زكي أكثر من غرفة جلوس حسب الجولة التي قمنا بها عبر حساباتهما، إحداها باللون البيج، وهو لون يعتمده عدد كبير من مشاهير العالم العربي والعالم. كما ونلاحظ أنه لا يتم الاستغناء عنه في ديكور المنزل إلى جانب اللون الأبيض.

وقام الثنائي النجم بدمج وادخال لون الخشب البني في ديكور المنزل من خلال تصميم مكتبة كبيرة كانت منى قد قامت بالتقاط بعض الصور لها أمامها، إضافة إلى مكتب صغير يستخدمه الثنائي لأمور تتعلق بحياتهما العملية.

غرفة لممارسة الرياضة

لا يمكن القول بأن في منزل أحمد حلمي ومنى زكي صالة لممارسة الرياضة، بل لاحظنا وجود غرفة خصصتها منى لتمارس رياضة المشي عليها، حيث قامت بالتقاط صورة لها من داخلها وشاركتها مع متابعيها. وكان واضحاً أن الصورة من المنزل، ولكن لم تكشف الكثير عن المكان ولكن المؤكد أنها لم تلتقط من داخل نادٍ رياضي ما.





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