بعد تصدرها تريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن هدى الأتربي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً (دوت الخليج )

تصدرت الفنانة هدى الأتربي، خلال الساعات الماضية، محرك البحث "جوجل" ، بعد إطلالتها التي ظهرت بها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي أمس .

وظهرت «الأتربي» مرتدية فستانًا أسوداً مفتوحاً من القطيفة، ولاقت إطلالتها اهتماما كبيرا من الجمهور حيث اعتبرها قطاع واسع منهم إطلالة جريئة ومميزة.

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وفي السطور التالية رصد لأبرز المعلومات عن الفنانة الشابة هدى الأتربي التي خطفت الأنظار وتصدرت التريند لأول مرة:

1. هي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة.

2. كان التمثيل هوايتها منذ الصغر، وقدمت عدد من العروض المسرحية لشكسبير بالإضافة لعروض غنائية على مسرح المدرسة.

3. بعد رفض أسرتها دخولها معهد السينما، درست القانون وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

4. تركت المحاماة لعدم شغفها تجاه المجال.

5. عملت لمدة ثلاث سنوات في أحد البنوك ثم توقفت، وقررت الاتجاه لمجال التمثيل.

6. درست التمثيل من خلال مشاركتها في عدد من الورش التمثيلية داخل مصر.

7. أول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرة موبايل.

8. شاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

9. بدايتها الفنية الحقيقية كانت عام 2018 من خلال فيلم «علي بابا» مع النجم كريم فهمي.

10. استطاعت لفت الأنظار من خلال فيلم «علي بابا»، لتشارك بعد ذلك في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسل «كلبش وخيانة عهد وختم النمر وحواديت الشانزلزيه» وفيلم «نادي الرجال السري».





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