نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘حمد بن جاسم’’ يتوقع الفائز في الانتخابات الأمريكية (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، توقعاته بشأن الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية، فيما أكد أن قيام دول المنطقة ببناء سياساتها، وفقا لـ"من سيكون في البيت الأبيض"، يعد "قصر نظر".

وكتب بن جاسم، في حسابه عبر تويتر، الخميس، قائلا إن "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى".

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وأضاف بن جاسم أنه يجزم "أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى".

وقال الشيخ حمد بن جاسم: "نحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر".

والليلة، يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في آخر مناظرة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، قبل 12 يومًا من التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأقيمت أول مناظرة بين ترامب وبايدن في نهايات سبتمبر أيلول الماضي، مصحوبة بتبادل الاثنين للاتهامات.