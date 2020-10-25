نشكركم على قرائتكم خبر ظهور صارخ هو الأول لعريس “أروى عمر” الذي دفع نصف مليون سعودي مهرًا لها .. وهذا سبب قصة شعره الغريبة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أثار الظهور الأولى لزوج مشهورة سناب على مواقع التواصل الاجتماعي، أروى عمر، جدلاً على مواقع التواصل؛ بسبب مظهره، وذلك للمرة الأولى منذ كشفها قيمة المهر الذي طالبت به للزواج.

ونشرت أروى، مقطع فيديو وهي تسأل زوجها إبراهيم: “ما أستاهل نص مليون مه؟!”، ليرد: “تستاهلين مليون”.

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وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة بين المتابعين الذين علقوا على مظهر زوج أروى ووصفوه بغير اللائق .

وكانت مشهورة التواصل كشفت مؤخراً عن قرب حفل خطوبتها من شخص وصفته بالمقتدر ويقبل بشروطها من الألف إلى الياء.

وحول قيمة مهرها قالت أروى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “نصف مليون ريال”، مشيرة إلى أنها ستقوم بدعوة الفنانة بلقيس للغناء في حفلها.

وأشارت أروى إلى أنها طلبت من خطيبها أن يسجل بيتا باسمها، بالإضافة إلى عدة شروط لم تفصح عنها.

وشكلت خطوبة أروى عمر مفاجأة للمتابعين، غير أنها لم تسلم من الانتقادات والسخرية، حيث تسبب مقطع فيديو ارتدائها “الدبلة” وظهور جزء من جسد عريسها وهو يلبسها “الدبلة” ثم يقبل يدها سخرية الكثيرين، خاصة أن الجزء الذي ظهر من جسد عريسها كشف عن الملابس التي كان يرتديها . لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــا