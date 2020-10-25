نشكركم على قرائتكم خبر ترامب عن سد النهضة الأثيوبي : الوضع خطير للغاية.. أقولها بصوت عال المصريون سيفجرون ذلك السد!.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إثيوبيا انتهكت اتفاقا عكف على إعداده بشأن سد النهضة الأثيوبي الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل احتفالا بتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين إنه “لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج” بسبب السد الذي “يوقف تدفق المياه إلى النيل.”

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وأضاف ترامب : ” إنه وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة”.

وتابع : “سينتهي بهم المطاف إلى تفجير ذلك السد .. سوف يفجرون السد. علينا القيام بشيء ما.”

وأوضح : “ولا أحد يمكن أن يلوم مصر على أنها منزعجة.”