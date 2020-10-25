نشكركم على قرائتكم خبر ترامب عن سد النهضة الأثيوبي : الوضع خطير للغاية.. أقولها بصوت عال المصريون سيفجرون ذلك السد!.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إثيوبيا انتهكت اتفاقا عكف على إعداده بشأن سد النهضة الأثيوبي الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل احتفالا بتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين إنه “لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج” بسبب السد الذي “يوقف تدفق المياه إلى النيل.”
جديد أخبار دوت الخليج:
وأضاف ترامب : ” إنه وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة”.
وتابع : “سينتهي بهم المطاف إلى تفجير ذلك السد .. سوف يفجرون السد. علينا القيام بشيء ما.”
وأوضح : “ولا أحد يمكن أن يلوم مصر على أنها منزعجة.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب عن سد النهضة الأثيوبي : الوضع خطير للغاية.. أقولها بصوت عال المصريون سيفجرون ذلك السد!.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.