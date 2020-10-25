نشكركم على قرائتكم خبر “بايدن” يتوعد 3 دول إذا فاز بالرئاسة الأمريكية.. ستدفعون الثمن على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تعهد المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض، جو بايدن، مساء الخميس، أن تدفع كل من روسيا والصين وإيران ثمن تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا ما فاز بمفاتيح البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، قال بايدن، خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يوماً من الانتخابات، إن هذه الدول الثلاث “ستدفع الثمن إذا ما انتُخبت. إنّها تتدخّل بالسيادة الأميركية”.

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كما أكد المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض أنه لم يتلقّ يوماً “بنساً واحداً” من أيّ جهة أجنبية. وجاء تصريح بايدن ردّاً على إثارة ترامب خلال المناظرة مزاعم فساد مالي قال الرئيس الجمهوري إنّها تحوم حول نائب الرئيس الديمقراطي السابق.