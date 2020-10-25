لجين عمران تسحر الجمهور بإطلالة حمراء.. وصحفي بريطاني يغازلها (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٩ صباحاً (دوت الخليج )

خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران، الأضواء بإطلالتها الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة التي دشنت مساء أمس.

وصنف عدد كبير من المتابعين إطلالة لجين بأنها الأكثر تميزًا، حيث ارتدت فستانا ضيقاً ومكشوف الصدر باللون الأحمر، واختارت تسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها نحو ظهرها وكتفها بإنسياب بديع.

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وشاركت الإعلامية لجين عمران، جمهورها، بهذه الإطلالة الحمراء عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وحظيت بإشادة واسعة .

https://www.instagram.com/p/CGuqDccgPmB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGuqDccgPmB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by لجين عمران ???????????????? (@lojain_omran) on Oct 24, 2020 at 7:06am PDT

ومن بين الذين أشادوا وتغزلوا بإطلالة الإعلامية السعودية الصحفي البريطاني من أصول سورية "عدنان الكاتب" الذي عبر عن إعجابه بلجين عبر حسابه على موقع إنستغرام، قائلةً : "الإعلامية النجمة اللامعة لجين عمران كانت الأكثر تميزًا وجمالاً في مهرجان الجونة السينمائي وتألقت بفستان أحمر رائع من موديل الخمسينات"، وعرض صورًا للفنانة العالمية مارلين مونرو بنفس الفستان.

بدورها لم تنكر لجين عمران ذلك، وردت على إشادة الكاتب بها قائلة: "تسلم أستاذ عدنان هذا من ذوقك" وتابعت: "أنا من عشاق أزياء الخمسينات".

كما كشفت عبر حسابها بسناب شات أنها قامت بوضع الماكياج لنفسها وقالت: "كالمعتاد عملت مكياجي وشعري بنفسي والجو ما قصر".

وحرص الجمهور على التفاعل مع اطلالة لجين فبعضهم أشاد بها وقال إنها تشبه الممثلة والمغنية الأميركية مارلين مونرو وعلقوا بأن الفستان جاء هادئا وجميلا وراقيا، وآخرون قللوا من جمالها مقارنة بمونرو.

يأتي ذلك بعد تعرّض لجين عمران، لإنتقادات حادةٍ، بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، والتي ارتدت “قرطا ضخما” على اذنها.

وظهرت لجين، بإطلالة بيضاء، مرتدية فستانا باللون الأبيض يكشف ساقيها وذراعيها، عدا عن المجوهرات والنظارة، والقبعة التي اعتلت رأسها، وجميع القطع التي ارتدتها لجين، حسب مستخدمي إنستغرام، من تصميم دور أزياء عالمية.

وحمل انتقاد شقيقة الفنانة أسيل عمران، الكثير من التعليقات القاسية، عبر صفحات تتبع العديد من رواد السوشال ميديا التي تداولت صورة لجين، التي ركزت معظمها على فستانها المكشوف و"القرط" الذي وضعته على اذنها.

ومن ضمن التعليقات السلبية على إطلالة لجين، قالت مستخدمة “كذا اصبحتي تنافسي رانيا يوسف ومريم حسين " وكتبت أخرى :"الناس اللي يشترون قرط ضخم مو عشان أبرز الجمال عشان يتفاخروا".

كذلك أشار آخرون إلى أن لجين تعشق ارتداء الملابس المكشوفة ، وأنها دخلت مجال عرض الأزياء لهذا السبب .

يشار إلى أن الإعلامية لجين عمران كانت إطلالتها عبر الـ”سناب شات” برفقة مراسل قناة العربية في العاصمة الفرنسية باريس، الفلسطيني ليث بزاري الذي يتواجد في دبي في الفترة الحالية.



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