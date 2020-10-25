بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تبرز أردافها والجمهور يفقد الصواب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي عبر خاصية “story” على موقع “إنستقرام”، صورًا لها بإطلالة جريئة أشعلت مواقع التواصل. وبدت “مرعشلي” بإطلالة أنيقة تبرز أنوثتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا بكتف واحد، باللون الأسود منقط بالأبيض، أبرز صدرها وأردافها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: آيتن عامر تلتصق بزوجها.. والأخير يدس يده في البنطال.. شاهد لجين عمران تسحر الجمهور بإطلالة حمراء.. وصحفي بريطاني يغازلها (صور) بطلة باب الحارة تبدل حمالة صدرها في بث مباشر وتصعق الجمهور.. فيديو الفنانة ريم عبدالله قبل وبعد عملية التجميل.. صور صادمة في ثاني أيام الجونة.. 50 صورة جريئة تتصدر جوجل ومواقع التواصل فخامة منزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور تنشر لأول مرة بطلة مسلسل طاش ماطاش تستعرض أردافها المثيرة وتتصدر الترند بعد تصدرها تريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن هدى الأتربي ياسمين صبري تكشف ظهرها بالكامل مع حمالة الصدر وتبرز أردافها منة عرفة تستعرض أردافها وصدرها بجرأة شديدة وتغضب الجمهور.. شاهد ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول زواجها من أبو هشيمة.. فيديو الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو فنانة صاعدة تصيب ياسمين صبري بالجنون وتخطف منها أغلى شيء في حياتها أبو هشيمة يتسبب بموقف محرج لزوجته ياسمين صبري.. شاهد فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وتغزل الجمهور بمفاتن وجمال الفنانة السورية وعلق أحدهم بالقول "صاروخ" فيما انتقدها آخرون على اطلالتها الجريئة. والفنانة هيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات.

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