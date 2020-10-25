نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر التنبؤ بحركة الأمير النائم.. توقعات ميشيل حايك تصيب من جديد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لتنبؤات اللبناني، ميشيل حايك بليلة رأس السنة 2020، وتناوله موضوع صحة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال والمعروف باسم "الأمير النائم".

وقال حايك في تنبؤاته الذي قدمها على قناة MTV اللبنانية، وتداولها النشطاء بشكل واسع فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية: "السعودية بأعلى سلطاتها بتحط بلبنان وسوريا، تبدل بالحالة الروتينية لغيبوبة الأمير النائم، العيد الوطني السعودي للعام 2020 ما رح يكون عيد مثل كل الأعياد.."

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وأضاف حايك: "كل المناصب رهن منصب بن سلمان، سكون مخيف بيسكن الرياض، بتترك السفيرة السعودية بواشنطن بصمتين، الوليد بن طلال ببرنامج حياته من جديد ووعكة صحية مفاجئة، الفيلم الوثائقي الذي سيعرض بالعيد الوطني السعودي سيشكل قيمة مضافة استثنائية.."

ولفت نشطاء إلى صحة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وما قاله حايك عنه، بعد إعلان أنه في وضع صحي حرج بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، حيث قال حايك حينها: "مد وجزر حول اسم صائب عريقات.. ثورة في فلسطين عنوانها حماس وغير حماس.



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