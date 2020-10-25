بأحضان وقُبلات مثيرة.. فضيحة مريم حسن مع مصفف الشعر تثير الجدل فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الممثلة المغربية مريم حسين، موجة من الانتقادات بعد ظهورها بوضع جريء مع مصفف الشعر اللبناني جو رعد أثناء زيارتها مؤخراً للبنان. وظهرت مريم حسين بفيديو متداول، وهي تحتضن جو رعد وتُقبله، ثم قالت له: “أنت أول شخص أقابله في لبنان، هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: “يعني لازم تفضحينا”. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: التنبؤ بحركة الأمير النائم.. توقعات ميشيل حايك تصيب من جديد بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تبرز أردافها والجمهور يفقد الصواب آيتن عامر تلتصق بزوجها.. والأخير يدس يده في البنطال.. شاهد لجين عمران تسحر الجمهور بإطلالة حمراء.. وصحفي بريطاني يغازلها (صور) بطلة باب الحارة تبدل حمالة صدرها في بث مباشر وتصعق الجمهور.. فيديو الفنانة ريم عبدالله قبل وبعد عملية التجميل.. صور صادمة في ثاني أيام الجونة.. 50 صورة جريئة تتصدر جوجل ومواقع التواصل فخامة منزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور تنشر لأول مرة بطلة مسلسل طاش ماطاش تستعرض أردافها المثيرة وتتصدر الترند بعد تصدرها تريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن هدى الأتربي ياسمين صبري تكشف ظهرها بالكامل مع حمالة الصدر وتبرز أردافها منة عرفة تستعرض أردافها وصدرها بجرأة شديدة وتغضب الجمهور.. شاهد ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول زواجها من أبو هشيمة.. فيديو الهواء يطير فستان نسرين طافش في الجونة ويكشف مفاتنها المخبأة.. فيديو فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز ثم خضع الثنائي لجلسة تصوير حميمية، احتضنا بعضهما خلالها، ثم فجأ جو مريم بقبلة، ودخلا في موجة ضحك هستيرية، وعادا لاستكمال جلستهما. https://www.instagram.com/p/CGdQZg_HX9_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGdQZg_HX9_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by دلع المشاهير???? ضحك فلة وناسه (@dl3_q8yat) on Oct 17, 2020 at 12:55pm PDT

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