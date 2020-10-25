حاكم عربي يدخل الحجر الصحي!

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عدن - نيرة ابو خليفة - نصح الطاقم الطبي للرئاسة في الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة 5 ايام ابتداء من يوم السبت. يأتي هذا بعدما تبين أن العديد من الموظفين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا. جديد أخبار دوت الخليج: وقالت وسائل إعلام جزائرية: الرئيس تبون في حجر صحي طوعي بعد ظهور أعراض كورونا على عدد من موظفي الرئاسة.

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