ميرهان حسين تشعل انستغرام بوصلة رقص ساخنة في صالون التجميل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد الفيديو الشهير للراقصة لورديانا الذي انتشر في الأيام القليلة الماضية وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي، كررت الفنانة ميرهان حسين الأمر، لتشعل “إنستغرام” بالرقص على الطريقة الخليجية في أحد صالونات التجميل.

فقد نشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو له من صالون التجميل الخاص به يجمعه بالفنانة ميرهان حسين وهما يرقصان معاً على الطريقة الخليجية.

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وامتاز الفيديو بالمرح، حيث ظهرت ميرهان وهي تخضع لصبغة الشعر وبعدها صفف لها دهب شعرها، وفاجأها بدخوله بجلابية وغترة وعقال وهو يرقص على أنغام أغنية “تعال أشبعك حب”. لتقوم ميرهان بمصاحبته في الرقص، لتشتعل التعليقات التي أثنت على إجادة ميرهان الرقص الخليجي.





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