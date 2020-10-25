نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمرو دياب يتسبب بخلافات حادة بين تامر حسين وعمرو مصطفى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، كواليس خلافه مع الملحن عمرو مصطفى، وذلك بسبب اتهام الأخير له مع عمرو دياب.

وفي لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامجه "مساء dmc”، المُذاع على فضائية “DMC”، قال حسين إنه يعتبر الملحن بمثابة شقيقه وهو له فضل كبير عليه.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ميرهان حسين تشعل انستغرام بوصلة رقص ساخنة في صالون التجميل

بأحضان وقُبلات مثيرة.. فضيحة مريم حسن مع مصفف الشعر تثير الجدل فيديو

التنبؤ بحركة الأمير النائم.. توقعات ميشيل حايك تصيب من جديد

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تبرز أردافها والجمهور يفقد الصواب

آيتن عامر تلتصق بزوجها.. والأخير يدس يده في البنطال.. شاهد

لجين عمران تسحر الجمهور بإطلالة حمراء.. وصحفي بريطاني يغازلها (صور)

بطلة باب الحارة تبدل حمالة صدرها في بث مباشر وتصعق الجمهور.. فيديو

الفنانة ريم عبدالله قبل وبعد عملية التجميل.. صور صادمة

في ثاني أيام الجونة.. 50 صورة جريئة تتصدر جوجل ومواقع التواصل

فخامة منزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور تنشر لأول مرة

بطلة مسلسل طاش ماطاش تستعرض أردافها المثيرة وتتصدر الترند

بعد تصدرها تريند.. 10 معلومات لا تعرفها عن هدى الأتربي

ياسمين صبري تكشف ظهرها بالكامل مع حمالة الصدر وتبرز أردافها

منة عرفة تستعرض أردافها وصدرها بجرأة شديدة وتغضب الجمهور.. شاهد

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وأوضح حسين، أن الملحن اتهمه بالباطل مع عمرو دياب، وتحدث معه بعد أغنية “يا بلدنا يا حلوة”، وقال له: “مش عاوزك تدي الأغاني اللي كتبتها للهضبة وبالفعل كلمت الهضبة وقال لي موافق، وبالفعل فضلت عمرو مصطفى على الهضبة”.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، حاول التدخل لحل الخلافات بين كلًا من تامر حسين وعمرو مصطفى.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي.. مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني.. وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه.. إذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً”.

ورد الملحن عمرو مصطفى على تركي آل الشيخ قائلًا: “الخلاف انتهي يا أبوناصر خاطرك كبير وتامر أخويا”.

ورد حسين عليه قائلًا: “انتهى أي خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايمًا سباق بالخير وكلنا أخوات الله يباركلك وترجع بألف سلامة ونتجمع على خير”.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام