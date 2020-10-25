ميغان ماركل تورط الامير هاري وتحذيرات من خسارته للقب الملكي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

حذرت الخبيرة في شؤون العائلة الملكية البريطانية من حفيد الملكة إليزابيث الثانية الأمير هاري من خسران لقبه الملكي عند حصوله على الجنسية الأمريكية التابعة لها زوجته ميغان ماركل وابنهما “ارشي”.

وقبل اقامة الزوجين في الولايات المتحدة الامريكية والتخلي عن حياتهم الملكية وافقت إليزابيث الإبقاء على اللقبين الملكيين لكلا من هاري وزوجته شرط ألا يستغلا اللقبين في أعمال تجارية أو استثمارية او سياسية.

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وحسب اقوال الخبيرة مارلين كوينج فان كلا من هاري وميغان من الممكن أن يخسرا لقبيهما تلقائيا في حال تم منح هاري الجنسية الأمريكية للبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت:”أعتقد أن هاري وميغان يمكن أن ينبذا لقبيهما في حال حصول هاري على الجنسية الأمريكية…أنا متاكدة أنه لا شيء يمكنه أن يوقف هاري من استخدام اللقب لكني على ثقة أنه سيتوقف عن فعل ذلك. وعلى أية حال. فإن استخدامه اللقب ليس ضد القانون مثله. مثل النجار الذي يستخدم بطاقة عمل دون أن يضع اسم نجار؛ إذ إن هذا ليس مخالفا للقانون.”



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