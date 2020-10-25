نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فضيحة مدوية للفنانة هيا مرعشلي في صالون تجميل.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في حسابها عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها من صالون تصفيف الشعر بلباس فاضح كما وصفه الجمهور.

وظهرت مرعشلي في الفيديو بشعر طويل مسدول على الأكتاف وببلوز سوداء اللون قصيرة من ناحية البطن كشفت فيها مرعشلي عن بطنها المثير.

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وانتشرت فيديوهات مرعشلي على مواقع التواصل الاجتماعي وتغزل الجمهور بجمالها ورشاقة جسمها ف الفيديو بينما تعرضت لهجوم عنيف من البعض بحجة تقصد اثارة الجدل باطلالات عارية وفاضحة.

وحث الجمهور مرعشلي الى عدم تكرار أخطاء زميلتها دانا جبر التي تعرضت لفضيحة مدوية بتسريبات فاضحة ظهرت فيها عارية تماما من قبل المسربين ووعد فريق المسربين الجمهور بفضيحة جديدة تخص مرعشلي ي وقت قريب دون رد فعل من هيا.

والجدير بالذكر ان مرعشلي كانت قد أثارت الجدل بصور فاضحة حسب وصف الجمهور بفستان قصير مكشوف الأكتاف اعتمدته مرعشلي خلال زباتها للمباركة بقدوم مولود زميلتها تاج حيدر الأول.



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