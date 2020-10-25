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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت “الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم”، أن أول علامة على “النقرس” المعروف باسم “مرض الملوك” يمكن أن تكون تورمًا مؤلمًا في إصبع القدم الكبير.

نوبات النقرس

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إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“

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وبحسب موقع “روسيا اليوم”؛ يتكون مرض “النقرس” عندما يتجمع حمض البوليك الزائد في الجسم، وفي البداية، يمكن أن تظهر نوبات النقرس في الليل، تليها عدم ظهور أعراض.

ومع استمرار تراكم حمض اليوريك في الجسم، قد تصبح المنطقة المصابة حمراء ودافئة، وتترسب بلورات اليورات الشبيهة بالإبرة، في مفصل إصبع القدم الذي يجذب خلايا الدم البيضاء.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى نوبات النقرس المؤلمة الشديدة، التي تؤثر على أي مفصل، ما يعني أن بلورات حمض البوليك يمكن أن تتشكل في مناطق مختلفة.

السمنة والسكري

وتُعرف هذه النتوءات المنتفخة تحت الجلد باسم الحصوات، وهي تتلف المفاصل، فيما يرتبط “النقرس” ارتباطًا وثيقًا بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

وهناك سببان محتملان لتراكم حمض البوليك في الجسم بمرور الوقت، ويمكن أن يكون السبب الأول ببساطة هو زيادة إنتاج حمض البوليك.

ويمكن أن ترفع بعض الأطعمة والأدوية مستويات حمض البوليك، ما يؤدي إلى نوبات النقرس، وعلى سبيل المثال، المحار واللحوم الحمراء والكبد غنية بالبيورينات (التي تشكل حمض البوليك).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للكحول الزائد، والمشروبات السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وبعض مدرات البول، مثل هيدروكلوروثيازيد، أن تزيد من حمض البوليك.