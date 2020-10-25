شاهد.. نجل محمود ياسين يتصرف بعفوية مع الفنانة ليلى في عزاء والده

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قدم الفنان أحمد زاهر، وابنته الفنانة ليلى، واجب العزاء للفنان عمرو محمود ياسين، في وفاة والده الراحل محمود ياسين.

وفي لقطة عفوية، التقطتها الكاميرات"، قبّل عمرو محمود ياسين، ليلى أحمد زاهر، من رأسها، أثناء تقديمها واجب العزاء.

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وتوفى الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك أغلب نجوم مصر في عزاء الفنان الراحل، الجمعة، والذي أقيم في كومباوند بمدينة الشيخ زايد.

واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل.

كما كان في مقدمة مستقبلي العزاء الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل.

وشيعت جنازة محمود ياسين، الخميس، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

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