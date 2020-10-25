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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمطعم كويتي قام صاحبه بوضع صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الأرض طالباً من الزبائن أن يضعوا أقدامهم عليها .

وأظهر مقطع فيديو جديد عمال المطعم وهم يزيلون صورة ماكرون من على الأرض ، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصويرها .

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وضع صور ماكرون على الأرض للدعس عليها بالأقدام والأحذية في هذه الدولة الخليجية.. فيديو



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يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، قد أثار غضب المسلمين بعدما استفز أكثر من مليار ونصف مسلم بإطلاقه تصريحات تسمح بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم,

وكانت حملة عالمية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت تاق: #مقاطعة_البضائع_الفرنسية و #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه وتصدرت الترند العالمي وما تزال مستمرة بقوة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتفاعلت مع الحملة الشركات والمتاجر الكويتية والقطرية وأعلنت سحب المنتجات الفرنسية من اسواقها ردا على إساءات ماركون للإسلام والنبي محمد.



من جانبه أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات أكد فيها أن نظيره الفرنسي، ماكرون، مريض عقليا ويحتاج لاختبار عقلي، كونه يحرض وينشر الكراهية بين أبناء شعبه المنتمين لأديان مختلفة، ومنها الإسلام.