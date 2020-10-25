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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في ردة فعل مهينة للرئيس الفرنسي ماكرون، كشف مذيع الجزيرة جلال شهدا عن انزعاجه الشديد من الإساءات التي حدثت من فرنسا والتي حاولت النيل من النبي محمد مما فجر غضب المسلمين. وقال شهدا في تغريدة عبر تويتر: انا جلال شهدا، العربي المشرقي المسيحي. قد يهمك أيضًا: ترامب يحرج نتنياهو على الهواء والأخير يفلت من الفخ .. فيديو

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مذيع الجزيرة يمسح بالرئيس الفرنسي “ماكرون” الارض: أنا مسيحي و أرفض الإساءة للنبي محمد

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إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“ وأضاف: أرفض بشدة واشجب التطاول على نبي الإسلام، الرسول #محمد عليه الصلاة والسلام. وما تزال تصريحات ماكرون المتطرفة تغلي كالجمر في نفوس ملايين المسلمين، بعد تعدي المسمى "ماكرون" ودولته على دين الإسلام ورسولنا الكريم محمد العظيم صلى الله عليه وسلم.

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