نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مولود يعود للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى.. شاهد ردة فعل والده (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة في مستشفى بالمكسيك، ترك 6 ساعات في ثلاجة الموتى قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة صباح الأربعاء 21 أكتوبر في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

قد يهمك أيضًا:

ترامب يحرج نتنياهو على الهواء والأخير يفلت من الفخ .. فيديو



مولود يعود للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى.. شاهد ردة فعل والده (فيديو)



مذيع الجزيرة يمسح بالرئيس الفرنسي “ماكرون” الارض: أنا مسيحي و أرفض الإساءة للنبي محمد



وضع صور ماكرون على الأرض للدعس عليها بالأقدام والأحذية في هذه الدولة الخليجية.. فيديو



هل لبس هذا النوع من الحمّالات الصدرية يسبب سرطان الثدي؟.. فيديو



إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى، أن "الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد عليه أي علامات للحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحا".

وعند الساعة 10 صباحا، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حيا ويتنفس.

ويظهر الفيديو اللحظة التي شاهد فيها والد الطفل ابنه وهو يبكي ويطالب الصغير بأن يكون قويا ويتمسك بالحياة.

ويمكن سماع الأب وهو يقول لابنه: "ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح أيها الصغير والمقاومة، إنني احبك".